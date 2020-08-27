أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

واشنطن تدين الهجوم الذي استهدف رتلاً تابعا للأمم المتحدة بالعراق

01:54 م الخميس 27 أغسطس 2020
واشنطن تدين الهجوم الذي استهدف رتلاً تابعا للأمم المتحدة بالعراق

أرشيفية

بغداد - أ ش أ

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، الهجوم الذي استهدف رتلاً تابعا للأمم المتحدة في العراق، فيما دعت الأطراف العراقية إلى احترام القانون والسماح لعمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في البلاد.

وقالت السفارة الامريكية ببغداد ـ في بيان أوردته قناة "السومرية" العراقية الإخبارية ـ "ندين الهجوم الذي طال أمس رتلا تابعا للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق"، مبينة أن "السكان الأكثر هشاشة في العراق يعتمدون على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدتهم من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين".

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق قد أعلنت أمس الأربعاء، إصابة موظفين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة على طريق اربيل–موصل.

هذا المحتوى من

العراق واشنطن هجوم مسلح

الخبر التالى:

ألمانيا تتهم إيران بلعب "دور خطير" في الشرق الأوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل هروبه.. النيابة العامة تأمر بحبس متهم بالتعدي على فتاة "فندق فيرمونت"