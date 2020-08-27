وزير خارجية إسرائيل يطلع الرئيس الألماني على التطورات بالشرق الاوسط

تل أبيب - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن وزير خارجية إسرائيل جابي أشكينازي، اطلع اليوم الأربعاء، الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، على التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني، أن أشكينازي ،الذي وصل اليوم الأربعاء إلى برلين، في زيارة دبلوماسية، التقى الرئيس شتاينماير واطلعه على التطورات في المنطقة بما في ذلك اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وأضافت أن أشكينازي أطلع الرئيس الإلماني على إطلاق النار من جانب حزب الله أمس على موقع إسرائيلي.

وشكر أشكينازي الرئيس شتاينماير، على قيام بتصنيف حزب الله كتنظيم إرهابي وطلب منه العمل على انضمام دول أخرى إلى هذه الخطوة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي.

ودعا أشكينازي حكومة برلين إلى دعم الجهود الأمريكية لتمديد حظر تزويد إيران بالأسلحة وآلية العقوبات المفروضة عليها.

يشار إلى أن مجلس الامن الدولي رفض في وقت سابق من الشهر الجاري مشروع قرار تقدّمت به الولايات المتحدة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران والذي تنتهي صلاحيته في أكتوبر المقبل،

ورفضت ألمانيا خطوة أمريكية لتفعيل آلية "سناب باك" التي تتيح فرض عقوبات على إيران حال انتهاكها الاتفاق النووي.

يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي الايراني الذي وقعت عليه فرنسا والصين وبريطانيا وألمانيا وروسيا عام 2015.