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تركيا: 1313إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

10:44 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
تركيا: 1313إصابة و20 وفاة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة (د ب ا)-

اعلنت وزارة الصحة التركية اليوم الأربعاء انه تم تسجيل 1313 إصابة و20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان اصدرته اليوم الأربعاء أن عدد المصابين بلغ 262 ألفا و507، إثر تشخيص 1313 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 6 آلاف و183 بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.

وتابعت أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، ارتفع اليوم الأربعاء، إلى 239 ألفا و797، إثر شفاء 1002 مريضا.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 100 ألف و109 اختبارات للكشف عن كورونا، لتصل الحصيلة 6 ملايين و621 ألفا و749.

تركيا فيروس كورونا

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