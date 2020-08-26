إيطاليا تسجل 1367 إصابة جديدة بكورونا
وكالات
سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأربعاء، 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا منذ شهر مايو الماضي، حسب ما ذكرت روسيا اليوم.
وأعلنت السلطات الصحية الإيطالية، تسجيل 13 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.
وكانت حصيلة الإصابات اليومية بإيطاليا تجاوزت حاجز الألف، مرة أخرى في 22 أغسطس الجاري، قبل أن تسجل 1210 حالات في اليوم التالي.
وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 262540 حالة.
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