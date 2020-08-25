مطاعم وشركات لبنانية تتحدى الإغلاق وسط المشاكل الاقتصادية

بيروت - (د ب أ)

أعلنت المطاعم والمقاهي اللبنانية، عدم استمرارها في الالتزام بالإغلاق بعد الآن ولن تدفع ضرائب بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها نتيجة الاقتصاد المضطرب وجائحة فيروس كورونا وانفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس.

وأعلن نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي عن هذه الخطوة اليوم الثلاثاء.

وتتحدى هذه الخطوة الإغلاق العام في لبنان الذي فُرض يوم الجمعة الماضي ويستمر حتى 7 سبتمبر المقبل، وكذلك حظر التجول الليلي من أجل إبطاء انتشار فيروس كورونا في البلاد.

تعاني لبنان قبل وقت طويل من بدء انتشار فيروس كورونا في فبراير من أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية 1975-1990.

وقال الرامي للصحفيين "لن نغلق أبوابنا بعد اليوم ولن ندفع فلسا واحدا للحكومة الحالية". وتقدر خسائرنا بمليار دولار".