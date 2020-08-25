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الصحة العالمية تعلن أفريقيا قارة خالية من مرض شلل الأطفال

11:34 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الصحة العالمية تعلن أفريقيا قارة خالية من مرض شلل الأطفال

منظمة الصحة العالمية

جنيف- (بي بي سي):

ستعلن منظمة الصحة العالمية خلو قارة أفريقيا من مرض شلل الأطفال في وقت لاحق اليوم، وهو مما يعد إنجازا كبيرا في مسيرة القضاء على مرض يصيب عشرات الآلاف من الأطفال كل عام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الحملة طويلة الأمد التي نفذتها حالت دون حدوث ما يقرب من مليوني حالة شلل خلال الأربعة والعشرين سنة الماضية.

ولاتزال باكستان وأفغانستان الدولتان الوحيدتان اللتان تسجلان حالات إصابة بشلل الأطفال.

ومع ذلك ، لا تزال سلالة أخرى من شلل الأطفال تصيب مئات الأشخاص في أفريقيا وأماكن أخرى.

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