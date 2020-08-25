بومبيو يتوجه إلى الخرطوم لبحث "تعميق" علاقات السودان مع إسرائيل

أقعلت طائرة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الثلاثاء من تل أبيب في طريقها إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في أول زيارة لرأس الدبلوماسية الأمريكية إلى البلد الأفريقي منذ 2004.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك لبحث "تعميق العلاقات" بين السودان وإسرائيل، وكذا دعم الخرطوم خلال الفترة الانتقالية.

وسبق أن التقى البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في العاصمة الأوغندية في فبراير الماضي في انفتاح غير مسبوق للعلاقات بين البلدين.

كما سيبحث بومبيو مساعي السودان للخروج من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وكذا دفع السلطات السودانية والحركات المسلحة لإبرام اتفاق سلام.

تأتي الزيارة في إطار جولة شرق أوسطية للوزير الأمريكي في أعقاب الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس والذي رعته الولايات المتحدة.