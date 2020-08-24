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فرنسا تعتزم الرد على قرار بريطانيا بفرض حجر صحي على القادمين منها

01:43 م الإثنين 24 أغسطس 2020
فرنسا تعتزم الرد على قرار بريطانيا بفرض حجر صحي على القادمين منها

لندن - أ ش أ
قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، إن سلطات بلاده سترد في الأيام المقبلة على قرار بريطانيا بفرض حجر صحي لمدة 14 يوما على جميع القادمين من فرنسا.
وأضاف بون - في تصريحات تلفزيونية أوردتها صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الإثنين- "سيكون لدينا إجراء يسمى المعاملة بالمثل حتى لا يغلق أصدقاؤنا البريطانيون الحدود من جانب واحد".
وأوضح أنه "بالنسبة للمسافرين العائدين من المملكة المتحدة، من المحتمل أن تكون هناك إجراءات تقييدية يقررها رئيس الوزراء ومجلس الدفاع الفرنسي في الأيام القليلة المقبلة".
وكانت بريطانيا قد أعلنت يوم الجمعة الماضي إن المسافرين العائدين من فرنسا سيُطلب منهم أن يشهدوا بأنفسهم على أنهم لا يعانون من أعراض فيروس كورونا المستجد، وأنهم لم يخالطوا حالة إصابة مؤكدة، في غضون 14 يوما قبل السفر.
وفي 15 أغسطس، طلبت السلطات البريطانية أيضًا من المسافرين العائدين من فرنسا عزل أنفسهم لمدة 14 يوما عند عودتهم بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 في فرنسا.

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