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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

11:18 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، غالبيتهم من طولكرم.

وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من طولكرم، واثنين من بيت لحم، واثنين من مخيم الجلزون وبلدة دير نظام في رام الله، وآخر من مخيم العروب شمال الخليل.

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قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله الضفة الغربية

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