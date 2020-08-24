الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية
رام الله - أ ش أ
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 فلسطينيين من الضفة الغربية، غالبيتهم من طولكرم.
وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 فلسطينيين من طولكرم، واثنين من بيت لحم، واثنين من مخيم الجلزون وبلدة دير نظام في رام الله، وآخر من مخيم العروب شمال الخليل.
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