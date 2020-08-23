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البرهان: جهات تعمل على إحداث قطيعة بين القوات المسلحة والشعب السوداني

09:38 م الأحد 23 أغسطس 2020
البرهان: جهات تعمل على إحداث قطيعة بين القوات المسلحة والشعب السوداني

عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، القائد العام للقوات للمسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن جهات تعمل على إحداث قطيعة وجفوة ما بين القوات المسلحة ومكونات الشعب السوداني، وتعليق اخفاقاتها الاقتصادية على (شماعة) شركات واستثمارات القوات المسلحة، من خلال تروجيها لبعض الأكاذيب حول هذه الشركات واستحواذها على مفاصل الاقتصاد.
وذكرت القوات المسلحة السودانية، في بيان مساء اليوم الأحد، أن البرهان جدد، خلال مخاطبته قادة القوات المسلحة برتبة العميد فما فوق بالقيادة العامة، التزام القوات المسلحة بمبادئ الثورة وقدرتها على حماية الأرض والعرض، وحرصها على وحدة البلاد، وعدم انزلاقها إلى ما لا تحمد عقباه، مؤكدا أن القوات المسلحة سوف تظل يدا واحدة مع الشعب السوداني، وفي خندق واحد معه لتحقيق شعارات ثورته الظافرة.
وأضاف الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان: "القوات المسلحة قد بسطت يدها بلا منٍ ولا أذى لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لوضع يدها على مجموعة مقدرة منها (شركات القوات المسلحة)، للاستفادة منها في تخفيف حدة الضائقة المعيشية، لكنها لم تستجب، وتلك الشركات لم تقف حجر عثرة أو عائقاً للاستفادة من مواردها".
وقال إن "عدم وضوح الرؤية عند القائمين على أمر الاقتصاد ووجود أجندات أخرى لدى بعض الجهات السياسية، هو من يقف وراء ترويج فرية تحكم القوات المسلحة في مفاصل الاقتصاد القومي".
وتابع البرهان: "تلك الجهات تعمل على الاستحواذ على خيرات وممتلكات شركات واستثمارات القوات المسلحة، والتي هي ليست للمزايدة أو التكسب السياسي"، مشددا على أن أبواب القوات المسلحة مفتوحة للجميع وستظل سندا وعضدا للاقتصاد القومي، ورفعة وسمو شعبها.

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عبد الفتاح البرهان الخرطوم السودان القوات المسلحة السودانية

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