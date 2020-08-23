أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

الرئيس الفنزويلي يدرس شراء صواريخ من إيران

09:28 م الأحد 23 أغسطس 2020
الرئيس الفنزويلي يدرس شراء صواريخ من إيران

نيكولاس مادورو

كاراكاس - (د ب أ)

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يدرس شراء صواريخ إيرانية، وذلك بعد أيام من اتهام الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، له بفعل ذلك.

وأضاف مادورو في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: "إنها فكرة ليست سيئة"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد.

وقال إنه طلب من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، بالنظر في كل إمكانية لحيازة صواريخ متوسطة وطويلة المدى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفًا: "فنزويلا ليس محظور عليها حيازة الأسلحة".

وتابع: "إذا كان باستطاعة إيران بيع رصاصة أو صاروخ لنا ونحن قادرون على شراء ذلك، فسنفعل".

وكان دوكي قال الأسبوع الماضي إنه تلقى معلومات استخباراتية تحذر من نوايا فنزويلا للحصول على صواريخ من إيران.

ولم ترد السفارة الإيرانية في فنزويلا على الفور على طلبات للتعليق، حسب بلومبرج.

نيكولاس مادورو كاراكاس إيران كولومبيا فنزويلا

الخبر التالى:

البرهان: جهات تعمل على إحداث قطيعة بين القوات المسلحة والشعب السوداني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97237

    عدد المصابين

  • 65118

    عدد المتعافين

  • 5243

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 22792364

    عدد المصابين

  • 15473378

    عدد المتعافين

  • 795460

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نهائي الأبطال.. بايرن ميونيخ 0-0 باريس سان جيرمان.. مباراة نارية