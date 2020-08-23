الرئيس الفنزويلي يدرس شراء صواريخ من إيران

كاراكاس - (د ب أ)

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يدرس شراء صواريخ إيرانية، وذلك بعد أيام من اتهام الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، له بفعل ذلك.

وأضاف مادورو في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: "إنها فكرة ليست سيئة"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأحد.

وقال إنه طلب من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، بالنظر في كل إمكانية لحيازة صواريخ متوسطة وطويلة المدى من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفًا: "فنزويلا ليس محظور عليها حيازة الأسلحة".

وتابع: "إذا كان باستطاعة إيران بيع رصاصة أو صاروخ لنا ونحن قادرون على شراء ذلك، فسنفعل".

وكان دوكي قال الأسبوع الماضي إنه تلقى معلومات استخباراتية تحذر من نوايا فنزويلا للحصول على صواريخ من إيران.

ولم ترد السفارة الإيرانية في فنزويلا على الفور على طلبات للتعليق، حسب بلومبرج.