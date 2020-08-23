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عمدة لندن يترأس حدثًا افتراضيًا لإحياء ذكرى إلغاء تجارة الرقيق

09:20 م الأحد 23 أغسطس 2020
عمدة لندن يترأس حدثًا افتراضيًا لإحياء ذكرى إلغاء تجارة الرقيق

عمدة لندن صادق خان


لندن - (د ب أ)

ترأس عمدة لندن، صادق خان، حدثًا افتراضيًا لإحياء ذكرى ملايين الأشخاص الذين عانوا وماتوا، من تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وتكريم أولئك الذين كافحوا من أجل إلغائها.

وقال خان: "هذا فصل من التاريخ الإنساني لا يمكننا السماح له ببساطة بأن يمحو من ذاكرتنا الجماعية".

وأضاف: "أن تركة هذه التجارة المروعة لا تزال تلقي بظلالها"، مشيرًا إلى أن بريطانيا تدين بجزء كبير من ثروتها "لهذه الممارسة الشريرة".

وقال خان إنه ليس من قبيل الصدفة أن يستمر سكان لندن السود في مواجهة معدلات أكثر ارتفاعا من البطالة والفقر مقارنة بنظرائهم البيض، إلى جانب عدم المساواة في الصحة والعدالة.

وقال خان إنه "فخور" بدعم حركة "حياة السود مهمة، التي ألقت بالضوء على العنصرية وعدم المساواة والظلم القائم في مجتمعنا".

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بالذكرى السنوية لإلغاء العبودية في 23 أغسطس منذ عام 1998.

ويصادف ذلك اليوم تمرد عام 1791 من جانب رجال ونساء أفارقة كانوا قد تم بيعهم للرق في سانتو دومينيك، التي تشكلها حاليا هايتي وجمهورية الدومينيكان.

تجارة الرقيق عمدة لندن صادق خان

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