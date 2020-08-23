"تيك توك" يقاضي إدارة ترامب بسبب أمر تنفيذي

واشنطن - (د ب أ):

أكد تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي العملاق "تيك توك" يوم السبت أنه يعتزم مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية أمر تنفيذي أمريكي يطالب الشركة الأم للتطبيق ومقرها الصين بسحب استثماراتها منه.

وقال متحدث باسم تيك توك: "لضمان عدم تجاهل سيادة القانون، ولضمان المعاملة النزيهة لشركتنا ومستخدمينا، ليس أمامنا خيار سوى الطعن على الأمر التنفيذي عبر النظام القضائي"، مضيفا أنه من المتوقع نظر الدعوى القضائية الأسبوع المقبل.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق الشهر الجاري يطالب شركة "بايت دانس"، الشركة الأم للتطبيق، بسحب استثماراتها من تيك توك في غضون 90 يوما، قائلا إن جمع بيانات عبر التطبيق "يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية والمتعلقة بالملكية للأمريكيين".

ويسمح تيك توك للمستخدمين بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة - غالبا مع بعض المؤثرات الأساسية والموسيقى - وقد أصبح يتمتع بشعبية متزايدة ، لا سيما بين الفئات العمرية صغيرة السن.

وحظر الجيش الأمريكي، والهند، استخدام التطبيق بالفعل، والكونجرس الأمريكي بصدد الموافقة على تشريع يحظر على العمال في أنحاء البلاد تحميله على أجهزتهم الرسمية.

ويقول تيك توك إنه لا يعمل رسميا في الصين، ويصر على أنه في حين أن لديه أعمال كبيرة في بكين، لديه أيضا رئيس تنفيذي أمريكي وهو مرتبط بشدة ببلاده.

وتتفاوض شركة مايكروسوفت الأمريكية العملاقة للبرمجيات مع "بايت دانس" من أجل الاستحواذ على تيك توك في الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى.