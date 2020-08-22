إيطاليا تسجل ١٠٧١ إصابة جديدة بكورونا

روما - (د ب أ)

سجلت إيطاليا، اليوم السبت، أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أكبر قفزة يومية في البلاد في عدد الإصابات منذ 12 مايو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية أن نتائج فحوصات واختبارات 1071 شخصًا جاءت إيجابية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 258136 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة ثلاث حالات وفاة، مما رفع إجمالى عدد الوفيات إلى 35430 حالة وفاة.

وشهد إقليم لاتسيو وهو الإقليم المحيط بروما أكبر زيادة في الحالات الجديدة وهى 215 حالة ويرتبط ثلثاها تقريبًا بأشخاص عائدين من أماكن أخرى.

وتتعلق غالبية الحالات الوافدة بأشخاص قدموا من سردينيا، وبدرجة أقل من أجزاء أخرى من إيطاليا، وكذلك من كرواتيا وفرنسا واليونان ومالطا ورومانيا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وقال أليسيو داماتو مفوض الصحة في لاتسيو إن معظم المصابين الجدد هم من الشباب الذين لا يعانون من أعراض. وشدد على أهمية كسر سلاسل العدوى.

وتشهد إيطاليا حاليًا أرقامًا أفضل للفيروس من جاراتها الأوروبية، ومع ذلك، فإنه في الوقت الذى تتزايد فيه أعداد الإصابات، تظهر هناك مخاوف من احتمال فشل خطط إعادة فتح المدارس في سبتمبر.

وانخفض عدد حالات الإصابة اليومية في البلاد إلى 114 حالة في منتصف شهر يوليو، لكنه ارتفع منذ ذلك الحين، وسط تقارير عن قلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة في مناطق قضاء العطلات التى تمثل بؤر تفشى للفيروس.