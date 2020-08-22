حمدوك: مستعدون لتسهيل مثول المتهمين بجرائم الحرب أمام الجنائية الدولية

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، استعداد حكومته التام للتعاون مع المحكمة الجنائية الدوليـة في تسهيل مثول المتهمين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لتحقيق العدالة بشــكل كامــل ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب السوداني.

واستعرض حمدوك، في خطاب مساء اليوم السبت بمناسبة مرور عام على توليه رئاسة الوزراء، ما أنجزته حكومته في مختلف المجالات في عامها الأول، والتحديات التي تواجهها لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، متعهدا بالاستمرار في العمل على تحقيق تلك الأهداف.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من الرئيس المخلوع عمر البشير، ومساعده أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم حسين، والقيادي الدارفوري عبد الله بندة، وعلي كوشيب، وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب السودان)، علما بأن الأخير سلم نفسه إلى المحكمة في شهر يونيو الماضي، في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبدأت إجراءات محاكمته في لاهاي.

وقال حمدوك إن محاكمات قادة النظام البائد تمضي بشكل متواتر، حيـث تعمل حاليا أكثـر مــن 35 لجنة تحقيق في قضايا مختلفة، وتمت محاكمة وإدانة الرئيس المخلوع علـى جريمـة فسـاد أولى، ولا يزال يواجه محاكمات في جرائم أخرى، وعلى رأسها جريمة الانقلاب على النظام الديمقراطي في العام 1989 مع قادة النظام السابق الآخرين.

وطالب حمدوك بضرورة الإسراع في هذه المحاكمات، لافتا إلى أن ظروف انتشار فيروس كورونا أخرت بعــض إجــراءات المحاكمــات، وحث الجهاز القضائي علــى الإسراع فــي الإجراءات الخاصة بهذه المحاكمات، وتلك المتعلقة بقضايا الفساد.

ونوه بجهود لجنة التحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في يونيو من العام الماضي، متطلعا إلى إكمال أعمالها لتقديم المتورطين في جرائم القتل والانتهاكات ضد الثوار لمحاكم عادلة تضمن القصاص العادل للشهداء.