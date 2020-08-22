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بعد دقائق من إقلاعها.. تحطم طائرة شحن في جنوب السودان

10:14 ص السبت 22 أغسطس 2020
بعد دقائق من إقلاعها.. تحطم طائرة شحن في جنوب السودان

تحطم طائرة شحن في جنوب السودان

جوبا- (د ب ا):

تحطمت طائرة شحن، صباح السبت، بعد إقلاعها من مطار جوبا الدولي بعاصمة جنوب السودان.

وقال كور كوال أجيو، المدير العام لمطار جوبا، في تصريح لراديو تمازج إن طائرة شحن تحطمت في حي ريفيريندم (الاستفتاء) بعد دقائق من إقلاعها من المطار، كانت متجهة إلى مدينتي واو وأويل وعلى متنها عدد من الركاب.

وأوضح المدير العام إنه لم ترد تفاصيل فورية عن سبب تحطم طائرة الشحن حوالي الساعة التاسعة صباحاً.

وقال: "هرع فريق من المطار إلى مكان الحادث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الضحايا".

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