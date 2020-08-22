"تمديد التباعد".. كوريا الجنوبية تشدد حصارها لفيروس كورونا

سول- أ ش أ:

قررت الحكومة الكورية الجنوبية، السبت، تمديد إجراءات وإرشادات التباعد الاجتماعي، بعد تسجيل أكثر من 300 إصابة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن خطوة الحكومة الكورية الجنوبية تأتي في ظل مخاوف من دخول البلاد مرحلة جديدة من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، تسجيل نحو 332 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 315 إصابة محلية.

وصرح مركز قيادة مكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بأن عدد المصابين بكوفيد - 19 في البلاد حتى فجر اليوم وصل الى 17002 حالة بزيادة 332 إصابة جديدة.

ويعد الرقم المسجل اليوم (332) الأكبر منذ 8 مارس الماضي، عندما وصل العدد إلى 367 منهم 366 حالة عدوى داخلية.