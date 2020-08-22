صحافة إسرائيل: جهود مصرية وقطرية لمنع حرب جديدة على غزة

كتب - محمد إبراهيم:

اهتمت مواقع الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم السبت 22/8 بتداعيات ما يجري في غزة، خاصة الجهود التي تبذرها مصر والأمم المتحدة وقطر لمنع اندلاع حرب في القطاع المحاصر، وأيضا تناولت زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل.

واهتمت تقارير صحفية أخرى صادرة في إسرائيل أيضا بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وهي الأزمة التي تتصاعد الآن بلا توقف في ظل غضب الكثير من أعضاء الليكود من بعض السياسات التي ينتهجها أعضاء حزب أزرق أبيض.

تعاون مصري قطري

البداية مع موقع صحيفة يديعوت أحرونوت والذي أشار إلى وجود جهود مضاعفة من جانب مصر بالتعاون مع قطر والأمم المتحدة من أجل استعادة الهدوء في غزة ووقف إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن إسرائيل مهتمة بالعودة إلى التهدئة لكن في نفس الوقت هناك درجة عالية من الاستعداد لمزيد من التدهور في الوضع الأمني.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى إمكانية وصول السفير القطري إلى غزة الأسبوع المقبل في محاولة لتهدئة الوضع وإذا لم تحقق زيارته هدفها ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي مضاعفة هجمات سلاح الجو على قطاع غزة بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي سيصدر الأحد أوامره بتعزيز إجراءات الاستعداد من قبل القيادة الجنوبية والقوات الجوية والاستخبارات العسكرية نحو احتمال تصعيد لعدة أيام يشمل مئات الأهداف التي سيتم مهاجمتها في قطاع غزة إلى جانب مئات القذائف الصاروخية التي ستطلق من غزة باتجاه المستوطنات في الجنوب.

كورونا

إلى موقع صحيفة معاريف الذي نشر تفاصيل بيانات خاصة لوزارة الصحة حول عدد المصابين جراء فيروس كورونا، مشيرة إلى تأكد إصابة أكثر من مائة ألف شخص بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في إسرائيل حتى الآن.

وقالت الصحيفة أن عدد المرضى الذين توصف حالتهم بالخطيرة يبلغ 390 شخصا، منهم 116 على أجهزة التخدير والتنفس الاصطناعي.

ويعالج في مختلف مستشفيات إسرائيل، بحسب الصحيفة، 764 مريضا. وقد تعافى من المرض 77 ألف و758 شخصا.

وتتصدر القدس ومدينة كفر قاسم العربية قائمة المدن والقرى الحمراء الموبوءة بعد تسجيل إصابات عديدة بالعدوى فيها.

أزمة داخلية عميقة

من جهتها أبرزت صحيفة هاآرتس وعبر موقعها على الانترنت تداعيات الأزمة العميقة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.

قالت الصحيفة في تقرير لها: "في ظل تعميق للأزمة السياسية التي تعصف بحكومة الوحدة الوطنية اتهمت مصادر في الليكود وزير العدل من حزب أزرق أبيض أفي نيسانكورين بجر الدولة الى انتخابات".

وقالت مصادر في الليكود للصحيفة أن الوزير نيسانكورين عقد صفقة سرية مع المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت قام الأخير بموجبها بإغلاق ملف جنائي ضد نيسانكورين

وجاء أيضا في البيان الليكودي ان وزير العدل اقال لقاء ذلك وكيل النائب العام دان الداد بعد قيامه بالتحقيق في مسائل تخص مندلبليت ثم عين الأخير خلفا له.

واتهمت مصادر في الليكود الوزير نيسانكورين بخرق الاتفاق الائتلافي من خلال رفض تشكيل لجنة لتعيين مسؤولين كبار في الخدمة العامة لا سيما في وزارة العدل دون الرجوع إلى الليكود، وهو ما يثير أزمة سياسية كبرى بإسرائيل.