الولايات المتحدة تسجل 1074 وفاة ونحو 45 ألف إصابة جديدة بكورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت سلطات الصحة في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، تسجيل 1074 وفاة ونحو 45 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى الدولة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأظهرت البيانات الواردة على موقع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفاع إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 173 ألفا و490 حالة، بعد وفاة 1074 شخصا من المصابين، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و551 ألفا و793 حالة، بعد تسجيل 44 ألفا و864 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، وفقا للبيانات المتاحة حتى الساعة الرابعة من عصر الخميس بالتوقيت المحلي.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضرر من جائحة "كورونا" من حيث عدد الوفيات والإصابات بالفيروس، والذي تسبب حتى اليوم في وفاة ما يقرب من 800 ألف شخص، وأصاب إجمالا نحو 23 مليون شخص في أنحاء العالم، وفق البيانات المسجلة.