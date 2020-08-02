الأول منذ ٤٥ عامًا.. ترامب يعلق على نجاح هبوط مركبة فضاء مأهولة في خليج المكسيك



وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على نجاح هبوط كبسولة "سبيس إكس" الفضائية وعلى متنها رائدا فضاء أمريكيين، بنجاح في خليج المكسيك.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر": "من الرائع أن يعود رواد فضاء ناسا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية لمدة شهرين. شكرا للجميع، رواد الفضاء تمكنوا من استكمال أول هبوط فضائي منذ 45 عامًا، إنه مشوق".

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 2, 2020

عاد اثنان من رواد الفضاء الأمريكيين، إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية اليوم الأحد، لينهى الرائدان مهمة تاريخية لاختبار رحلات فضاء بشرية بالنسبة لأجهزة ومعدات شركة "سبيس إكس".

وهبط رائدا الفضاء بوكالة ناسا بوب بنكن ودوغ هيرلي، اللذين قادا مركبة الفضاء كرو دراجون التابعة لشركة سبيس إكس، في خليج المكسيك قبالة ساحل بنساكولا في ولاية فلوريدا.

وقالت مراقبة المهمة إننا "مرحبا بعودتكم إلى كوكب الأرض، شكرا لسبيس إكس".

وتم إيقاظ رائدي الفضاء للوصول للمحطة الأخيرة من الرحلة التي استغرقت 19 ساعة اليوم الأحد، عبر تسجيلات صوتية لأبنائهما، تدعوهما "للعودة سريعا للوطن"، بعد أن تم فك كبسولة إنديفور من محطة الفضاء الدولية في اليوم السابق.

وتم فتح مظلات المركبة الفضائية داخل الغلاف الجوي للأرض، ما أدى إلى إبطاء سرعتها إلى حوالي 24 كيلومترا في الساعة لعملية الهبوط، بعد أن كانت تسير بسرعة 25 ألف كيلومتر في الساعة أثناء دورانها حول الأرض.

وتستعد سفينة تابعة لسبيس إكس لانتشال الكبسولة من المياه.

ويمثل الحدث، الذي تم بثته مباشرة من جانب وكالة الفضاء الأمريكية، أول هبوط مائي خلال 45 عاما لرواد الفضاء بوكالة ناسا.