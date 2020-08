الأول منذ ٤٥ عامًا.. ترامب يعلق على نجاح هبوط مركبة فضاء مأهولة في خليج المكسيك

وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على نجاح هبوط كبسولة "سبيس إكس" الفضائية وعلى متنها رائدا فضاء أمريكيين، بنجاح في خليج المكسيك.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات الصغيرة "تويتر": "من الرائع أن يعود رواد فضاء ناسا إلى الأرض بعد مهمة ناجحة للغاية لمدة شهرين. شكرا للجميع، رواد الفضاء تمكنوا من استكمال أول هبوط فضائي منذ 45 عامًا، إنه مشوق".

Great to have NASA Astronauts return to Earth after very successful two month mission. Thank you to all!