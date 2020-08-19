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مسلحون يهاجمون خيام الاعتصام وسط كربلاء العراقية

11:33 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
مسلحون يهاجمون خيام الاعتصام وسط كربلاء العراقية

أرشيفية

بغداد - (د ب أ)

أفاد شهود عيان، مساء اليوم الأربعاء، بأن مسلحين مجهولين هاجموا خيام المتظاهرين المعتصمين في ساحة التربية وسط محافظة كربلاء العراقية.

وذكر الشهود لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن مسلحين مجهولين يستقلون دراجات نارية هاجموا بالأسلحة ساحة التربية وأحرقوا خيام المعتصمين وأطلقوا النار بالهواء ولاذوا بالفرار دون وقوع إصابات".

وأوضح الشهود أن القوات الأمنية شنت حملة تفتيش في شوارع المحافظة بحثًا عن الجناة.

وتشهد عدة مدن عراقية اعتداءات على نشطاء يشاركون في ساحات الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد والمطالبة بمحاكمة الفاسدين.

مسلحون كربلاء العراق المتظاهرين

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