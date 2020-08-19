أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تطبيع الإمارات وإسرائيل رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

تركيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا خلال 6 أسابيع

11:30 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
تركيا تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا خلال 6 أسابيع

فيروس كورونا في تركيا

أنقرة - (د ب أ)

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، في مقابلة متلفزة اليوم الأربعاء، إن بلاده سجلت 1303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل أكبر زيادة يومية في الإصابات بالفيروس في البلاد خلال شهر ونصف.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرج، سجلت تركيا 23 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6039، فيما وصل معدل الإشغال لمرضى كورونا داخل وحدات الرعاية المركزة إلى 64.8 في المئة.

وأوضح الوزير أن عدد الحالات الحادة بين المصابين في تزايد.

وأشار الوزير إلى أن أربع شركات بدأت إنتاج لقاح مضاد للفيروس، وهو يستخدم في علاج مرضى كورونا في البلاد.

تركيا فيروس كورونا أنقرة

الخبر التالى:

بعد توقف ٩ أشهر.. المبعوث الأممي يعلن عن اجتماع للجنة الدستورية السورية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96590

    عدد المصابين

  • 60651

    عدد المتعافين

  • 5173

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21842782

    عدد المصابين

  • 14570347

    عدد المتعافين

  • 773279

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأوقاف تعلن موعد عودة صلاة الجمعة في المساجد.. و5 شروط