الاتحاد الأوروبي: مستعدون لدعم الانتقال السلمي في بيلاروسيا

بروكسل - (د ب أ)

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم الانتقال الديمقراطي السلمي للسلطة في بيلاروسبا.

وأضافت: "نحن نقف مع شعب بيلاروس الذي يريد الحريات الأساسية والديمقراطية".

وأضافت أن المفوضية الأوروبية سوف تقدم 53 مليون يورو (63 مليون دولار) لدعم شعب بيلاروس. وفي حين أن ثلاثة ملايين يورو سوف تذهب لضحايا القمع ودعم المجتمع المدني، فإن نصيب الأسد سوف يكون لدعم طارئ فيروس كورونا (كوفيد-19).