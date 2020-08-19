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الكرملين يدعو البيلاروسيين إلى حل مشاكلهم بالحوار

02:02 م الأربعاء 19 أغسطس 2020
الكرملين يدعو البيلاروسيين إلى حل مشاكلهم بالحوار

دميتري بيسكوف

موسكو- أ.ش.أ:

دعا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف الشعب البيلاروسي إلى حل مشاكله في إطار الحوار.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، الأربعاء، "إن الكثير من المنظمات، مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لجمعية الأمن والتعاون في أوروبا، تخلوا عن مهمة مراقبة الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا".

وأضاف بيسكوف:"نحن نؤيد أن يبقى الوضع ضمن المجال الحقوقي، وعلى البيلاروسيين حل مشاكلهم بأنفسهم في إطار المجال الحقوقي والحوار".

وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس الجاري عقب الانتخابات الرئاسية، التي تؤكد المعارضة البيلاروسية أنه جرى تزويرها على نطاق واسع.

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