البرلمان الإيراني يهدد باستعادة النشاط النووي قبل 2015 إذا فرضت واشنطن عقوبات على طهران
إيران - (أ ش أ)
طالبت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إلى إعادة أنشطتها النووي إلى ما كانت عليه قبل 2015، في حالة أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران.
وذكرت اللجنة في بيان أذاعته قناة "السومرية"، أنه "في حال تم تفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي، على منظمة الطاقة الذرية إعادة الأنشطة النووية إلى ما قبل الاتفاق النووي وتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الجيل 4 و6 و8 IR والتسريع في إنتاج الوقود النووي المستخدم في السفن البحرية"، مؤكدة أنه "بناء على الموازين الدولية فإنه لا يحق للولايات المتحدة استخدام آلية فض النزاع في المادتين 36 و37 من الاتفاق النووي بعد انسحابها من الاتفاق النووي وعدم تنفيذ التزاماتها".
ودعت لجنة الأمن القومي الإيراني، دبلوماسية دولتها باتخاذ إجراءات عاجلة لردع الولايات المتحدة عن تفعيل الآلية، مبدية الاستعداد للتصويت على قانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على واشنطن في حال تفعيل آلية فض النزاع.
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