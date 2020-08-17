مستشار بالبيت الأبيض: واشنطن لن توافق على سياسة الضم الإسرائيلية "لبعض الوقت"

وكالات

قال المستشار بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لن توافق لبعض الوقت، على ضم إسرائيل أراضي بالضفة الغربية المحتلة، وإنها تفضل التركيز على اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات وبذل جهود سلام أوسع في المنطقة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال كوشنر للصحفيين في إفادة صحفية عبر الهاتف "اتفقت إسرائيل معنا على ألا تمضي قدمًا في الخطة دون موافقتنا. ولا نعتزم منحها موافقتنا لبعض الوقت".

وأضاف "يجب أن ينصب تركيزنا الآن على تنفيذ اتفاق السلام الجديد بين الإمارات وإسرائيل"، متابعًا: "نسعى في الحقيقة إلى أكبر قدر ممكن من التعامل بين إسرائيل والإمارات، ونريد أن تركز إسرائيل على إقامة علاقات وتحالفات جديدة".

وجاء في البيان المشترك بين إسرائيل والإمارات بخصوص تطبيع العلاقات بينهما أن إسرائيل وافقت على تعليق خطة الضم.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش للصحفيين بعد وقت قصير من الإعلان عن الاتفاق "ما تقولون إنه تعليق للخطة نراه نحن إيقافا لها".