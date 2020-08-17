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النرويج تحتجز رجلاً يشتبه في تجسسه لصالح روسيا

08:31 م الإثنين 17 أغسطس 2020
النرويج تحتجز رجلاً يشتبه في تجسسه لصالح روسيا

ارشيفية

ستوكهولم - (د ب أ)

قضت محكمة نرويجية، اليوم الاثنين، باحتجاز رجل لمدة أربعة أسابيع قبل محاكمته وذلك بعد اعتقاله مطلع الأسبوع للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح روسيا.

وقالت لين نيفول نيجارد، المدعية العامة بجهاز الأمن النرويجي "بي اس تي" للصحفيين، إن المواطن النرويجي في الخمسينيات من عمره وهو "متهم بمشاركة معلومات مع ضابط مخابرات روسي".

وقالت للصحفيين قبل الجلسة التي عقدت بمحكمة أوسلو الجزئية "نعتقد أن هذا يمكن أن يضر بالمصالح النرويجية الأساسية."

وأضافت أن المشتبه به اعتقل يوم السبت في مطعم في أوسلو حيث كان يلتقي مع ضابط مخابرات روسي، موضحة أن عملية الاعتقال تمت "دون وقوع حوادث".

وقالت نيجارد "وجهة نظرنا هي أنه من خلال عمله في شركة "دي إن في" النرويجية التي تقدم المشورة للصناعات البحرية والنفطية والغازية، تمكن من الوصول إلى معلومات ذات أهمية كبيرة لدول أخرى".

ونقلت وكالة الأنباء النرويجية، عن حكم المحكمة قوله إن الرجل الذي لم يتم ذكر اسمه اعترف بنقل معلومات مقابل "مبالغ كبيرة" من المال، لكنه نفى أي نية للإضرار بالمصلحة الوطنية.

النرويج ستوكهولم روسيا التجسس

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