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الهند تتجاوز 50 ألف وفاة بسبب كورونا منذ بداية تفشي الجائحة

07:29 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
الهند تتجاوز 50 ألف وفاة بسبب كورونا منذ بداية تفشي الجائحة

أرشيفية

نيودلهي - (د ب أ):
تجاوزت الهند اليوم الاثنين 50 الف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد بعد تسجيل 941 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبتسجيلها 50 الفا و 921 حالة وفاة تحتل الهند المرتبة الرابعة عالميا في عدد الوفيات، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك.

وأحصت الهند حتى الآن أكثر من 2.6 مليون حالة إصابة بعد تسجيل 57 الفا و 982 حالة اصابة جديدة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الهندية اليوم الاثنين.

الهند حالات وفاة فيروس كورونا

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