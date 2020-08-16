أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة شويكار تطبيع الإمارات وإسرائيل برشلونة وبايرن رمضان صبحي انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان الطقس

إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة بكورونا

01:06 ص الأحد 16 أغسطس 2020
إيطاليا تسجل 629 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

روما - (د ب أ)

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، 600 حالة يوم السبت، للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.

ويعتبر السائحون والعائدون من الخارج الذين يقضون عطلاتهم من العوامل الرئيسية في زيادة عدد حالات الإصابة.

وسجلت وزارة الصحة الايطالية يوم السبت 629 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليرتفع الإجمالي المؤكد إلى أكثر من 253 ألفًا.

وكانت آخر مرة تم فيها تسجيل عدد كبير من الإصابات في يوم واحد في 23 مايو عندما أعلن عن تسجيل 669 حالة .

وبلغ عدد الوفيات المؤكدة في إيطاليا أكثر من 35 ألف حالة.

فيروس كورونا إيطاليا كوفيد19

الخبر التالى:

فرنسا تطالب أفغانستان بعدم الإفراج عن أعضاء من طالبان قتلوا فرنسيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 96220

    عدد المصابين

  • 57858

    عدد المتعافين

  • 5124

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 21297048

    عدد المصابين

  • 14075982

    عدد المتعافين

  • 761576

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان