رئيس بيلاروسيا يأمر بنقل قوات المظليين إلى غربي البلاد

مينسك - (د ب أ)

أمر ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، الذي تعرض لضغوط بسبب احتجاجات حاشدة على تزوير الانتخابات بنقل قوات مظليين إلى مدينة جرودنو غربي البلاد.

وقال لوكاشينكو، مساء اليوم السبت، في اجتماع لهيئة الأركان العامة بثة التلفزيون الحكومي إن الوضع في المنطقة متوتر، مضيفا: "لن نبقى متفرجين على ما يحدث في مناطقنا"، غير أنه لم يذكر تفاصيل.

وأصدر لوكاشينكو البالغ من العمر 65 عامًا تعليمات لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الاستخبارات "كي جي بي" بعدم السماح بوقوع أي "أعمال غير قانونية" في البلاد.

وقد خطط خصوم لوكاشينكو تحديدًا لتشكيل سلسلة بشرية تتحرك من ليتوانيا التابعة للاتحاد الأوروبي مرورًا ببيلاروسيا وحتى أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو إن هذا العمل التضامني مع الاحتجاجات يجب منعه.

ونظرا للضغوط التي يتعرض لها حاول لوكاشينكو عدة مرات اليوم السبت الظهور أمام الرأي العام لتنبيه الغاضبين إلى تهديدات مزعومة قادمة من الخارج.

يطالب عشرات الآلاف من جميع أنحاء بيلاروسيا لوكاشينكو بالاستقالة بعدما تردد عن تزوير الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الماضي، ودخلت العديد من الشركات المملوكة للدولة في إضراب عن العمل، كما هدد صحفيون بالتلفزيون الحكومي بالتوقف عن العمل.