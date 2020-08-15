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ترامب: اقتصادنا يتعافى بسرعة جيدة من تداعيات جائحة كورونا

11:42 م السبت 15 أغسطس 2020
ترامب: اقتصادنا يتعافى بسرعة جيدة من تداعيات جائحة كورونا

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وضع بلاده الاقتصادي جيد مقارنة بباقي الدول بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم بسبب جائحة كورونا.

وتابع ترامب، في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أن اقتصاد بلاده يتعافى من آثار جائحة كورونا، مستشهدًا بسوق الأسم الذي شهد أعلى معدل له.

وأوضح أن نسبة البطالة تتراجع بشكل سريع، لافتًا إلى أنه خلال فترة وجيزة ستكون هناك قفزة في الدخل القومي الأمريكي.

وأكد أنه خلال الرابع والأخير من العام الحالي، سيتحسن الاقتصاد الأمريكي بشكل أفضل.

دونالد ترامب فيروس كورونا الولايات المتحدة

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