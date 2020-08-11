بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 313 ألفا و392 حالة والوفيات 46611

لندن- (د ب أ):

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 313 ألفا و392 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 46611 حالة. وقد تعافى 1463 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 27 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا .