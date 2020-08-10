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شكري ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

09:13 م الإثنين 10 أغسطس 2020
شكري ونظيره السعودي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين اتصالاً هاتفياً من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك للتباحث حول مسار العلاقات الثنائية، والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك.
وصرح أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الاتصال يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السعودي إلى عدد من دول المغرب العربي والمنطقة بعد زيارة القاهرة مؤخرًا.
وأضاف حافظ أن الاتصال تطرق إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية المُتميزة بين القاهرة والرياض، وتبادل الرؤى حول مُستجدات القضايا الإقليمية، وذلك في إطار التنسيق الدوري للحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين ومواجهة التحديات على الساحة العربية، على ضوء الدور الإقليمي الهام الذي يلعبه البلدان في دعم مسار استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

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سامح شكري فيصل بن فرحان آل سعود السعودية القاهرة

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