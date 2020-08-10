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مقتل ناشط يساري بارز في الفلبين وسط شكوك حول هوية القاتل

12:07 م الإثنين 10 أغسطس 2020
مقتل ناشط يساري بارز في الفلبين وسط شكوك حول هوية القاتل

شرطة الفلبين

مانيلا- (بي بي سي):

قتل الناشط اليساري الفلبيني البارز راندال إيشانيس .

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة راندال إيشانيس ميتا بعد وقت قصير من رؤية خمسة رجال يغادرون منزله بالقرب من العاصمة مانيلا.

وكان إيشانيس، الذي كان يبلغ من العمر 72 عامًا، من أصحاب "العلامات الحمراء" ، حيث كانت تُصنف السلطات النشطاء اليساريين بأنهم شيوعيون أو إرهابيون.

وأمضى إيشانيس معظم حياته ينادى بإصلاح المناطق الريفية في الفلبين والاهتمام بها، وكانت له صلات بالجناح المسلح للحزب الشيوعي.

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الفلبين مقتل ناشط يساري راندال إيشانيس

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