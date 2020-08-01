حجاج بيت الله الحرام يشرعون في رمي الجمرات بأول أيام التشريق

السعودية - (أ ش أ)

شرع حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، في رمي الجمرات الثلاث بمشعر منى، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، تأسيًا واتباعًا للرسول المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ضيوف الرحمن يمضون أول أيام التشريق في مشعر منى وهم ينعمون برعاية الله، ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أمن وأمان واطمئنان وتكامل في الخدمات ليؤدوا حجهم بسلام.