الهند تسجل أكثر من 57 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 57 ألف و 118 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند مليون و 697 ألف و 54 حالة.

ونقلت شبكة ان دي تي في عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 764 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي حالات الوفاة 36 ألف و 511 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد قالت أمس الأول الخميس إن الهند لا يمكن أن تعتمد على مناعة القطيع لوقف تفشي الفيروس في ضوء وضعها السكاني وحجمها، مضيفة أنها سوف تعتمد على اللقاح من أجل التغلب على الفيروس بصورة كاملة.​