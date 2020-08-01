مقتل ستة مسلحين إسلاميين وثلاثة جنود في اشتباك بجنوب الفلبين

مانيلا- (د ب أ):

أعلن الجيش الفلبيني، اليوم السبت، مقتل ستة مسلحين إسلاميين مشتبه بهم وثلاثة جنود في اشتباك بجنوب الفلبين.

كما أصيب ثلاثة جنود في الاشتباك الذي وقع يوم الجمعة في بلدة باتيكول بجزيرة جولو على بعد 1000 كيلومتر جنوب العاصمة مانيلا، حسبما قال الميجور ارفين انسيناس المتحدث باسم الجيش في الجزيرة.

وأوضح المتحدث أن القوات كانت في دورية أمنية عندما تعرضت لإطلاق للنار من عدد غير محدد من المشتبه في انتمائهم إلى جماعة أبو سياف الارهابية.

وأضاف أن المسلحين فروا بعد اشتباك استمر 40 دقيقة، وتم إرسال قوات لمطاردتهم.

يذكر أن إن جماعة أبو سياف هي أكثر الجماعات الإسلامية المسلحة عنفا في الفلبين وقد تم إلقاء اللوم عليها في بعض من أسوأ الهجمات الإرهابية في البلاد.