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إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا والإجمالي يتجاوز 70 ألف حالة

01:13 م الخميس 09 يوليه 2020
إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا والإجمالي يتجاوز 70 ألف حالة

فيروس كورونا

جاكرتا- ( أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الخميس، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الـ 70 ألف حالة وذلك بعد تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة خلال يوم واحد.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية عن بيان للوزارة أنه " تم أمس تسجيل 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات الإجمالي 70763 حالة، توفي 3417 شخصا (بعد زيادة 58 حالة وفاة خلال يوم)، وتماثل للشفاء أكثر من 32 ألف شخص".

وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ12 مليون إصابة، وذلك بحسب بيانات أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" بالولايات المتحدة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.

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Asha
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