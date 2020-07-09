إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا والإجمالي يتجاوز 70 ألف حالة
جاكرتا- ( أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم الخميس، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الـ 70 ألف حالة وذلك بعد تسجيل أكثر من ألفي حالة إصابة خلال يوم واحد.
ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية عن بيان للوزارة أنه " تم أمس تسجيل 2657 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل عدد الإصابات الإجمالي 70763 حالة، توفي 3417 شخصا (بعد زيادة 58 حالة وفاة خلال يوم)، وتماثل للشفاء أكثر من 32 ألف شخص".
وتجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في العالم حاجز الـ12 مليون إصابة، وذلك بحسب بيانات أعدتها جامعة "جونز هوبكنز" بالولايات المتحدة، التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
78304
عدد المصابين
-
22241
عدد المتعافين
-
3564
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11921616
عدد المصابين
-
6505587
عدد المتعافين
-
546318
عدد الوفيات
إعلان