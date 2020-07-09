محام كويتي يتطوع للحصول على حقوق العامل المصري شهيد الشهامة

الكويت- (أ ش أ):

أعلن المحامي الكويتي عبدالرحمن الوطري، تطوعه للحصول على حقوق العامل المصري شهيد الشهامة عادل حلمي، الذي دفع حياته ثمنا للحفاظ على الأمانة، بعد وفاته أثناء مطاردته للصوص حاولوا سرقة المزرعة التي يعمل بها بمنطقة مزارع الوفرة.

وقال المحامي عبدالرحمن الوطري – في تصريح صحفي اليوم الخميس - :"ساءني خبر مقتل الشاب المصري عادل حلمي الذي يعمل كنجار مسلح في مزرعة الوفرة، والذي ضحى بنفسه، وفاء لكفيله وللأمانة التي أؤتمن عليها، ودفعت به شهامته للتصدي لمنزوعي الضمير الذين حاولوا سرقة حديدا كانوا يستخدمونه لتشييد سور حول المزرعة، وحين رآهم الفقيد وحاول التصدي لهم بالوقوف أمام السيارة، قاموا بدهسه بعد مقاومته لهم، وعلى إثر ذلك مات شهيدا".

وأضاف الوطري قائلا: "إن المغدور عادل رغم ظروفه الصعبة التي مر بها داخل الدولة، نظرا للأزمة التي يعاني منها العالم كله بسبب كورونا، إلا أنه رفض أن يموت جبانا، مخلفا وراءه طفلة رضيعة بعمر الثلاثة أشهر لم ير لها سوى صورة لها، فما ذنبها أن تعيش يتيمة في هذه الدنيا بعد أن لاقى والدها حتفه على يد هؤلاء السارقين؟".

وأشار إلى أن عم العامل الشهيد تواصل معه عقب وصول جثمان ابن أخيه إلى مصر، وأخبره أنه سيتطوع للدفاع عنه وعن ورثته في هذه القضية، إلى أن يقول القضاء الكويتي العادل كلمته، مؤكدا أنه سيطالب بإنزال أقصى عقوبة لما اقترفه المجرمون من ذنب.

وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا في 5 يوليو الجاري، بوجود جثة ملقاة على الأرض أمام احدى المزارع بالوفرة، وبالانتقال والفحص تبين أنها لعامل مصري تعرض للدهس، أثناء دفاعه عن المزرعة التي يعمل بها، بعد تعرضها إلى السرقة، ليضحي بحياته ثمنا لشهامته.