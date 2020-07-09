وزير إسرائيلي جديد في الحجر الصحي بعد إصابة مستشار له بكورونا
تل أبيب- (د ب أ):
دخل وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية رافي بيرتس، الخميس، في حجر صحي، وذلك بعدما تأكدت إصابة أحد مستشاريه بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، عن مكتبه أنه التقى مع المستشار يوم الثلاثاء، وأنه سيبقى في الحجر حتى استكمال التحقق الوبائي.
وأعلن بيرتس أنه يشعر بأنه بصحة جيدة، وسيخضع قريبا لاختبار كورونا.
يأتي هذا غداة دخول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في حجر صحي بسبب مخاوف من أنه ربما يكون قد خالط مصابا بفيروس كورونا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان خضع لاختبار بعد أم لا.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
78304
عدد المصابين
-
22241
عدد المتعافين
-
3564
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11921616
عدد المصابين
-
6505587
عدد المتعافين
-
546318
عدد الوفيات
إعلان