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وزير إسرائيلي جديد في الحجر الصحي بعد إصابة مستشار له بكورونا

10:43 ص الخميس 09 يوليه 2020
وزير إسرائيلي جديد في الحجر الصحي بعد إصابة مستشار له بكورونا

وزير إسرائيلي جديد في الحجر الصحي بعد إصابة مستشار

تل أبيب- (د ب أ):

دخل وزير شؤون القدس في الحكومة الإسرائيلية رافي بيرتس، الخميس، في حجر صحي، وذلك بعدما تأكدت إصابة أحد مستشاريه بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، عن مكتبه أنه التقى مع المستشار يوم الثلاثاء، وأنه سيبقى في الحجر حتى استكمال التحقق الوبائي.

وأعلن بيرتس أنه يشعر بأنه بصحة جيدة، وسيخضع قريبا لاختبار كورونا.

يأتي هذا غداة دخول وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في حجر صحي بسبب مخاوف من أنه ربما يكون قد خالط مصابا بفيروس كورونا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان خضع لاختبار بعد أم لا.

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