روبرت كوخ" يسجل 397 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء 397 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 197 ألفا و341 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم 9036 حالة، بزيادة 12 حالة وفاة عن أمس الثلاثاء.

ووفقا للمعهد بلغ عدد المتعافين من الفيروس 182 ألفا و700حالة، بزيادة نحو 500 حالة مقارنة بأمس.