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ابنة شقيق ترامب في كتابها: أب "مريض" شكل سلوكيات الرئيس الأمريكي

12:30 ص الأربعاء 08 يوليه 2020
ابنة شقيق ترامب في كتابها: أب "مريض" شكل سلوكيات الرئيس الأمريكي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ)

تعتزم ابنة شقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر كتاب يكشف تفاصيل بشأن التعامل السيء في الأسرة، التي كان يرعاها فريد والد ترامب، والتي شكلت شخصية رئيس فارغ عاطفيًا يمثل تهديدا للبلاد.

وكتبت ماري ترامب في كتابها، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: "إن دونالد دمر والدي، بعدما حذا حذو جدي وبتواطؤ وصمت وتقاعس من إخوته. ولا يمكنني السماح له بتدمير بلادي".

وتوفي فريد جونيور، والد ماري ترامب بعد سنوات من الصراع مع إدمان الكحول.

ومن المقرر نشر كتاب "كثير للغاية ولا يكفي أبدا: كيف صنعت عائلتي أخطر رجل في العالم" في 14 يوليو الجاري.

وتستخدم ماري ترامب، وهي طبيبة نفسية إكلينيكية، خلفيتها المهنية وتاريخ عائلتها لتدفع بأن فريد ترامب، والد دونالد ترامب كان "معتلاً اجتماعيًا" و"دمر" الرئيس وسلبه القدرة على "الشعور بالطيف الكامل للمشاعر الإنسانية"، وفقا لمقتطفات نشرت في صحيفة واشنطن بوست.

ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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