ميركل وماكرون يعتزمان حلحلة النزاع في غرب البلقان

باريس- (د ب أ):

تعتزم ألمانيا وفرنسا إطلاق مبادرة جديدة لحلحلة النزاع بين صربيا وإقليمها المنفصل كوسوفو.

وأعلن قصر الإيليزيه الرئاسي الفرنسي اليوم الاثنين أنه من المقرر عقد قمة عبر الفيديو حول هذا الشأن يوم الجمعة المقبل بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكدت برلين الموعد، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت: "الهدف هو دعم استئناف الحوار بين صربيا وكوسوفو تحت رعاية الاتحاد الأوروبي".

وبحسب القصر الرئاسي الفرنسي، سيشارك في القمة بجانب ماكرون المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، ورئيس وزراء كوسوفو عبد الله هوتي، وممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون غرب البلقان، ميروسلاف لاجاك. ويعتزم ماكرون لقاء فوتشيتش وهوتي قبل القمة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسوية العلاقة بين صربيا وجارتها الجنوبية كوسوفو منذ انفصال الأخيرة عن صربيا بمساعدة حلف شمال الأطلسي (الناتو) عام 1999 وإعلان استقلالها عام 2008.

واعترفت أكثر من مئة دولة، من بينها ألمانيا، باستقلال كوسوفو، بينما لم تعترف بالاستقلال حتى الآن دول أخرى، من بينها صربيا وروسيا والصين وخمس دول تابعة للاتحاد الأوروبي.

وكان زعماء كوسوفو وصربيا التقوا في برلين بناء على مبادرة من ميركل وماكرون العام الماضي. وتم إلغاء اجتماع متابعة كان من المقرر إقامته في باريس بسبب عدم إحراز تقدم.