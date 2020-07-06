السودان: استمرار مفاوضات سد النهضة باجتماع بين المراقبين ووفود الدول الثلاث اليوم

وكالات



تواصلت يوم الأحد مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بلقاء بين الجانب السوداني، وفريق المراقبين المعزز من قبل الاتحاد الأفريقي بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن السودان قدم شرحًا لوجهات نظره والمحطات الرئيسية للمفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر إثيوبيا منذ عام 2011.

كما قدم الوفد السوداني شرحًا لأثر السد على السودان والدول الاخرى وفق الدراسات السودانية في هذا المجال.

واستعرض النقاط الفنية المحدودة المختلف عليها والتي يمكن تجاوزها بالتفاوض إضافة للقضايا القانونية المعلقة ومقترحات السودان المنصفة والمتوازنة لحل كافة القضايا الفنية والقانونية العالقة.

وأجاب الجانب السوداني على العديد من الأسئلة والاستفسارات التي طرحها المراقبون، وأعلن تواصل المفاوضات اليوم الاثنين، باجتماع يضم المراقبين ووفود الدول الثلاثة.

وكان المراقبون قد اجتمعوا بوفدي كل من مصر وإثيوبيا كل على حده في وقت سابق من يوم الأحد.