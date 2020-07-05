منظمة الصحة: رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية عالميًّا بكورونا

رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية عالميا

جنيف - (د ب أ):

ذكرت منظمة الصحة العالمية يوم السبت أنه تم تسجيل اصابة 212 ألفا و 326 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي يومي عالمي جديد.

وأفادت منظمة الصحة بإصابة أكثر من 9ر10 مليون حالة مؤكدة بكوفيد-19 ووفاة 523 ألفا و 11 حالة - بما في ذلك 5134 حالة اضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية - تتعلق بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت أكبر زيادة يوم السبت في الأمريكتين باصابة 129 ألفا 772 حالة جديدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 3939 شخصًا خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وتم تسجيل ما يقرب من نصف الحالات الجديدة في الولايات المتحدة والبرازيل، باصابة 53 الفا و 213 و 48 ألفا و 105 حالات جديدة على التوالي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها اليومي إن منطقة جنوب شرق آسيا سجلت ثاني أكبر عدد من الحالات الجديدة، بتسجيل 27 ألفا و 947 حالة بالإضافة إلى وفاة 534 حالة خلال اليوم الماضي.