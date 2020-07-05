أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

منظمة الصحة: رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية عالميًّا بكورونا

02:52 ص الأحد 05 يوليه 2020
منظمة الصحة: رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية عالميًّا بكورونا

رقم قياسي جديد في عدد حالات الإصابة اليومية عالميا

جنيف - (د ب أ):
ذكرت منظمة الصحة العالمية يوم السبت أنه تم تسجيل اصابة 212 ألفا و 326 حالة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي يومي عالمي جديد.

وأفادت منظمة الصحة بإصابة أكثر من 9ر10 مليون حالة مؤكدة بكوفيد-19 ووفاة 523 ألفا و 11 حالة - بما في ذلك 5134 حالة اضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية - تتعلق بالمرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت أكبر زيادة يوم السبت في الأمريكتين باصابة 129 ألفا 772 حالة جديدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 3939 شخصًا خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وتم تسجيل ما يقرب من نصف الحالات الجديدة في الولايات المتحدة والبرازيل، باصابة 53 الفا و 213 و 48 ألفا و 105 حالات جديدة على التوالي.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقريرها اليومي إن منطقة جنوب شرق آسيا سجلت ثاني أكبر عدد من الحالات الجديدة، بتسجيل 27 ألفا و 947 حالة بالإضافة إلى وفاة 534 حالة خلال اليوم الماضي.

فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية إصابات كورونا وفيات كورونا

الخبر التالى:

ولاية تكساس الأمريكية تسجل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بكورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 74035

    عدد المصابين

  • 20103

    عدد المتعافين

  • 3280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:غارات جوية تستهدف منظومات الدفاع الجوي التركية بقاعدة الوطية الليبية