سوريا تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا

دمشق - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم السبت، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتمديد الحجر الصحي على بلدة جديدة عرطوز الفضل الواقعة جنوب غرب العاصمة دمشق.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنه تم تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين، ما يرفع حصيلة الإصابات المسجلة إلى 338.

وبحسب زارة الصحة السورية، فقد بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 238 حالة، من بينها 123 حالة تماثلت للشفاء، فيما توفيت 10 حالات.

وكشفت مصادر في محافظة القنيطرة في تصريحات لـ (د.ب.أ) أن الحجر الصحي على بلدة جديدة عرطوز الفضل سوف يستمر لمدة 14 يوماً بعد تسجيل إصابات جديدة منذ يومين.

وفرضت السلطات السورية الحجر الصحي على البلدة في 21 يونيو الماضي بعد وفاة سيدة وتسجيل إصابات بفيروس كورونا .

وارتفع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا بشكل كبير خلال الشهر الجاري حيث سجل خلال الأيام الأربعة الماضية 59 حالة، بينما بلغ عدد المصابين خلال شهر يونيو الماضي 157 حالة.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.