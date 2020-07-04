كورونا في الولايات المتحدة: أكثر من 57 ألف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية

واشنطن- (بي بي سي):

أعلنت جامعة جونز هوبكنز اليوم أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، أن الولايات المتحدة سجّلت خلال 24 ساعة 57.683 إصابة جديدة بالوباء، إضافة إلى 728 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين حصد الفيروس أرواحهم في هذا البلد إلى 129.405 أشخاص.

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فاوتشي، لأعضاء الكونجرس إنه لن "يفاجأ" إن ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 100 ألف حالة يومياً.

وحذّر فاوتشي خلال الادلاء بشهادته أمام لجنة في الكونجرس من عدم التزام عدد كاف من الأمريكيين بارتداء الكمامة وبالتباعد الاجتماعي.

وقال:"واضح أننا لسنا مسيطرين الآن"، وإنّ نحو نصف إجمالي الإصابات الجديدة، مصدره أربع ولايات.

وقصد بذلك ولايات تكساس، فلوريدا، أريزونا وكاليفورنيا وهي الولايات الأكثر تضرّراً حالياً.