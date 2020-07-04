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ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 918 بعد تسجيل 27 إصابة جديدة

08:53 ص السبت 04 يوليه 2020
ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 918 بعد تسجيل 27 إصابة جديدة

أرشيفية

بنغازي- (أ ش أ):
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 918 إصابة.

ولفت المركز في بيان أوردته - بوابة الوسط الليبية- اليوم السبت، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 230 حالة بعد تماثل 6 حالات للشفاء.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 27 حالة.

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