ليبيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 918 بعد تسجيل 27 إصابة جديدة

بنغازي- (أ ش أ):

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 27 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 918 إصابة.

ولفت المركز في بيان أوردته - بوابة الوسط الليبية- اليوم السبت، إلى أن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 230 حالة بعد تماثل 6 حالات للشفاء.

كما سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 27 حالة.