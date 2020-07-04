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ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٩٦٠٩٦ حالة

08:24 ص السبت 04 يوليه 2020
ألمانيا: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى ١٩٦٠٩٦ حالة

أرشيفية

برلين - (أ ش أ):
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى ١٩٦٠٩٦ حالة، وذلك عقب تسجيل ٤٢٢ حالة إصابة جديدة.

ونقلت قناة "دويتشه فيله" الألمانية اليوم السبت عن المعهد قوله، إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى ٩٠١٠ حالات، وذلك عقب تسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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