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الرئيس الروسي يفسخ اتفاقية مع كازاخستان حول محطة رادار

04:07 م الجمعة 31 يوليه 2020
الرئيس الروسي يفسخ اتفاقية مع كازاخستان حول محطة رادار

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على قانون يقضي بفسخ اتفاقية الموقعة عام 2014 مع كازاخستان بشأن إلحاق مجمع "بلخاش" للدفاع الجوي بالمنظومة الروسية للإنذار من أي هجمات صاروخية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ إن هذا يأتي بعد أن أصبح مجمع "بلخاش" زائدا عن الحاجة بعد تشغيل أربع محطات رادار جديدة في روسيا.

وأشارت القناة الروسية إلى أن مجمع "بلخاش" الواقع جنوب شرقي كازاخستان يحتوي على محطة رادار "دنيبر"، كانت تستخدم كجزء من المنظومتين الروسيتين للإنذار من أي هجوم صاروخي ومراقبة الفضاء، وسيتم عقب هذا القرار نقل الممتلكات الروسية من المجمع إلى روسيا حتى موعد انتهاء سريان الاتفاقية، التي تنص على إمكانية أي طرف الانسحاب منها مع ضرورة الإخطار بذلك قبل انتهاء سريانها بستة أشهر على الأقل.

وكان قائد قوات الفضاء الروسية ألكسندر جولوفكو، قد قال في وقت سابق إنه في حين تستطيع محطة الرادار في "بلخاش" الكشف عن أهداف على مسافة تصل إلى 3 آلاف كيلومتر، فإن محطات الرادار الجديدة في بارناول واومسك بسيبيريا و أرمافير الواقعة جنوبي البلاد ترصد صواريخ على مسافة 6 آلاف كيلومتر.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها وقف تشغيل الرادارات الروسية الموجودة في أراضي دول الاتحاد السوفيتي السابق، حيث توقفت روسيا عن استخدام محطة الرادار في جابالا بأذربيجان عام 2012.

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فلاديمير بوتين الرئيس الروسي مجمع بلخاش للدفاع الجوي هجمات صاروخية ألكسندر جولوفكو قوات الفضاء الروسية

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